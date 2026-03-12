Зробити резюме статті: (ChatGPT)
За 11 днів березня українські військові у Покровській агломерації знищили майже 600 окупантів та сотні одиниць російської техніки.
Про це розповіли в 7 корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ.
За їхніми даними, з 1 по 11 березня 2026 року українські військові у Покровській агломерації вбили та поранили 572 росіян. Також захисники знищили і пошкодили сотні російської техніки:
“Надійна робота підрозділів безпілотних систем у смузі нашої відповідальності забезпечує подальше стримування ворога по всій Покровській агломерації. Успішне застосування безпілотників як у місцях штурмів, так і в тилу супротивника завдає тому суттєвих втрат”, — зазначили у корпусі.
Нагадаємо, українські війська продовжують контрнаступ на Олександрівському напрямку, яких охоплює лінію фронту в районі між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Через цю операцію військам країни-агресорки довелося перекинути частину сил з-під Покровська, де, своєю чергою, впала кількість атак.