Майже дві сотні об’єктів культурної спадщини вже зруйнували у боях у Донецькій області

Будівля у Бахмуті, у якій на початку XX століття почав працювати Азовсько-Донський комерційний банк, до повномасштабного вторгнення та після нього. Колаж: Донецька обласна військова адміністрація

Станом на 18 квітня 2026 року — Міжнародного дня пам’яток і визначних місць — у Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення Росії зруйнували 199 об’єктів культурної спадщини. Через продовження бойових дій ця цифра може зрости.

Дані про зруйновані об’єкти повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації.

“Донецька область, попри складну безпекову ситуацію, залишається регіоном із потужним історико-культурним потенціалом. Тут зосереджені визначні пам’ятки, які відображають багатовікову історію краю. Водночас саме Донеччина стала одним із регіонів, де культурна спадщина зазнала найбільших втрат унаслідок бойових дій”, — пишуть у пресслужбі ДонОВА.

Попри складну ситуацію в області, тут продовжують фіксувати руйнування об’єктів культурної спадщини, підраховувати збитки та готуватися до відновлення історичних споруд, запевняють посадовці.

Нагадаємо, український уряд 8 квітня затвердив внесення 13 об’єктів культурної спадщини національного значення з Донецької області до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Серед них — комплекс пам’яток Святогірської Свято-Успенської лаври та Свято-Миколаївська церква у Дружківці.