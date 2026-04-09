Свято-Успенська Святогірська лавра. Фото: Вільне Радіо

Український уряд 8 квітня затвердив внесення 13 об’єктів культурної спадщини національного значення з Донецької області до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Серед них — комплекс пам’яток Святогірської Свято-Успенської лаври та Свято-Миколаївська церква у Дружківці.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури України.

“До Державного реєстру вже внесено 34 333 об’єкти культурної спадщини, з яких 2 710 мають національне значення. Внесення об’єктів до Реєстру допомагає зберегти їх та привертає додаткову увагу до їх захисту.

Росіяни постійно намагаються знищити наші пам’ятки, тому держава посилює їхню охорону та підкреслює необхідність дотримання норм міжнародного гуманітарного права”, — сказала Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна.

У Мінкульті зазначили, що Свято-Миколаївська церква у Дружківці формує архітектурний образ міста та прикрашає його центральну вулицю. Зазначимо, через регулярні атаки з боку російських загарбників святиня зазнає руйнувань, зокрема про це повідомляло Покровське вікаріатство 3 квітня.

Водночас Святогірський Успенський монастир — один із найдавніших духовних комплексів на сході України. Перша письмова згадка про нього датується 1526 роком, однак дослідники вважають, що печерний монастир існував ще до Хрещення Русі. Іпатіївський літопис фіксує, що 1111 року тут зустрічали князя Володимира Мономаха, а за переказами — ще у IX столітті тут проповідували святі Кирило і Мефодій, стверджують у Мінкульті.

Там нагадали, що архітектурний комплекс монастиря розташований уздовж берега річки біля підніжжя крейдяної гори з печерами та келіями. Серед ключових споруд — Свято-Успенська соборна церква, Петропавлівська церква та Свято-Миколаївська церква на уступі гори.

Від початку повномасштабного вторгнення Святогірський Успенський монастир неодноразово був під вогнем. Журналісти Вільного Радіо розкрили ці руйнування в окремому матеріалі за посиланням.

