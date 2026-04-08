Анонс збору фото від “Галереї Неотодрешь”

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Проєкт “Галерея Неотодрешь” оголосив про старт збору фотографій для колективного фотоальбому “Фотоальбом Донеччини”. Організатори хочуть створити книгу, яка збереже візуальну пам’ять про охоплений бойовими діями регіон. Раніше вони вже випустили фотоальбом про Луганщину.

Про це повідомили у пресслужбі ”Галереї Неотодрешь”.

“Останні чотири роки наша робота сфокусована на збереженні та репрезентації локальної ідентичності Луганщини та Донеччини та пам’яті про ці регіони. Внаслідок російської агресії один за одним продовжують зникати населені пункти, а разом із ними — історія, культура, пам’ять про людей, ті місця, які більше ніколи не вдасться відновити. Родинні фотоальбоми, які багато хто залишив разом зі своїми домівками, також є важливими частинками історії — як особистої, так і про регіон. Тому ми маємо на меті спробувати створити власний спільний фотоальбом”, — зазначили організатори.

Для участі в проєкті запрошують всіх, хто зміг зберегти цифрові або оцифровані світлини з Донеччини: потрібні фотографії міст та сіл області, сімейні та святкові фото, зображення повсякденного життя. Зібрані матеріали планують видати у форматі книги-фотоальбому, а також під час супутніх подій проєкту.

Заявки приймають через онлайн-форму до 1 травня 2026 року. Відгукнутися можна за посиланням.

“Звертаючись до персональної та колективної пам’яті, ми хочемо відтворити образ регіону і закарбувати його для майбутніх поколінь”, — додали організатори.

У липні 2025 року “Галерея Неотодрешь” випустила “Фотоальбом Луганщини”. До нього увійшли фото 48 жителів та жительок регіону, на яких зображені Луганськ, Алчевськ, Старобільськ Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Хрустальний, Кадіївка, Сорокіне, Отоманівка та інші населені пункти.

Нагадаємо, також на Донеччині збирають літературні твори військових та волонтерів. Донецька обласна бібліотека для дітей планує видати літературну збірку з ними. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як доєднатися до проєкту.