На Донеччині збирають твори військових для дитячої книги: як подати заявку

Літературний конкурс, фото: Facebook/Донецька ОДА

На Донеччині збирають літературні твори військових та волонтерів. З них планують видати дитячу книгу.

Про це повідомили у Донецькій ОДА.

Донецька обласна бібліотека для дітей оголосила літературний челендж зі збору творів для дітей. Збирають твори ветеранів, військових та волонтерів. Найкращі роботи увійдуть до майбутньої збірки, яку планує видати бібліотека.

Приймають твори з 1 квітня по 1 червня. Електронна адреса бібліотеки: [email protected]

