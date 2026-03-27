Жінок з дочками, які втратили близьких через війну, запрошують на безкоштовний відпочинок: як подати заявку

Відпочинок у Воєводиному, фото: Voevodyno Resort

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Жінок та їхніх доньок-підліток, які зазнали втрати близької людини через війну, запрошують на відпочинок до психосоціального табору на Закарпатті. Для участі необхідно подати заявку до 7 квітня.

Про можливість повідомили в TAPS.Ukraine.

Жінки разом з доньками, віком від 12 до 16 років, які зазнали втрату близької людини через війну можуть відпочити у психосоціальному таборі TAPS Camp на курорті “Воєводино” на Закарпатті.

Дати заїзду: 12-22 липня 2026 року.

У програмі:

психологічна підтримка;

творчі майстер-класи;

відпочинок у горах;

нові знайомства та підтримуюча спільнота.

Умови перебування:

3-разове харчування;

проживання у комфортних готельних номерах;

спеціально розроблена програма відновлення;

професійна команда психологів та організаторів.

Проїзд та перебування у таборі безкоштовні, кількість місць обмежена.

Для участі необхідно заповнити форму до 7 липня 2026 року.

Нагадаємо, жінки-ВПО з Києва та області можуть отримати до 4 тисяч євро на власний бізнес.