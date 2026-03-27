Жінок з дочками, які втратили близьких через війну, запрошують на безкоштовний відпочинок: як подати заявку

Жінок та їхніх доньок-підліток, які зазнали втрати близької людини через війну, запрошують на відпочинок до психосоціального табору на Закарпатті. Для участі необхідно подати заявку до 7 квітня.
Про можливість повідомили в TAPS.Ukraine.
Жінки разом з доньками, віком від 12 до 16 років, які зазнали втрату близької людини через війну можуть відпочити у психосоціальному таборі TAPS Camp на курорті “Воєводино” на Закарпатті.
Дати заїзду: 12-22 липня 2026 року.
У програмі:
Умови перебування:
Проїзд та перебування у таборі безкоштовні, кількість місць обмежена.
Для участі необхідно заповнити форму до 7 липня 2026 року.
