Жінки-ВПО можуть отримати грант до 4 тис. євро на розвиток бізнесу. Ілюстративне фото: Depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Для жінок зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Києві та Київській області, відкрили набір на двомісячну програму “Майстерня власного бізнесу”. Учасниці зможуть пройти навчання, отримати менторську підтримку та позмагатися за гранти до 4 тисяч євро на розвиток власної справи.

Про це повідомили на сторінці ГО SILAb Ukraine.

До участі запрошують жінок-ВПО, які виховують дітей до 18 років і хочуть започаткувати або відновити бізнес після вимушеного переїзду.

Програма поєднує навчання та практичну роботу над бізнес-ідеєю. Учасниці вивчатимуть основи побудови бізнес-моделі, аналізу ринку, фінансового планування, а також готуватимуться до запуску або масштабування власної справи.

Подати заявку можна через онлайн-форму. Кінцевий термін — 2 квітня 2026 року.

У межах програми передбачені:

чотириденний офлайн-тренінг у Києві (16–19 квітня 2026 року);

індивідуальні консультації та онлайн-менторство;

супровід у доопрацюванні бізнес-ідеї;

інструменти для роботи зі стресом і підтримки психологічної стійкості.

Фінальним етапом стане презентація проєктів перед експертним журі. Найкращі учасниці зможуть отримати гранти до 4 тисяч євро на розвиток власного бізнесу.

Участь у програмі передбачає повну залученість: необхідно відвідати всі навчальні модулі та активно працювати з менторами. Водночас заповнення заявки не гарантує участі — відбір проводитиме експертне журі, яке оцінюватиме ідеї за їхньою інноваційністю, потенціалом та реалістичністю.

Раніше ми писали, що підприємців Донеччини запрошують на онлайн-зустріч про компенсацію збитків від війни. Зустріч проведуть 26 березня.