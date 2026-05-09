Сергій Криніцький (“Сєронька”) — піхотинець, який 346 днів утримував позицію у Часовому Ярі та отримав звання Героя України. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Старший солдат 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Сергій Криніцький отримав звання Героя України. Боєць із позивним Сєронька 346 днів обороняв одну з передових позицій у Часовому Ярі та разом із побратимами стримував російські штурми.

Про надання звання повідомили в 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Як розповіли у бригаді, військовий із позивним Сєронька майже рік утримував одну з передових позицій у Часовому Ярі. Загалом цей рубіж українські військові обороняли близько 400 днів.

За цей час піхотинець особисто ліквідував 23 російських військових, ще шістьох узяв у полон. Також разом із побратимами він відбив щонайменше шість штурмів без втрати позиції.

У бригаді зазначають, що провести ротацію тривалий час було неможливо через постійний контроль підходів російськими дронами.

Під час одного зі штурмів до української позиції наблизилися дев’ятеро окупантів. Двох із них Криніцький знищив у ближньому бою, решту — разом із побратимами.

Позицію військовий залишив після наказу, коли її подальше утримання стало недоцільним. Перед виходом він знищив спорядження та обладнання, щоб вони не дісталися російським силам.

Окрім звання Героя України та ордена “Золота Зірка”, військовий отримав відзнаку президента “За оборону України” та перший пам’ятний нагрудний знак бригади під номером 001.

Наразі Сергій Криніцький проходить лікування та реабілітацію. Після цього планує повернутися до служби.

Раніше звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” отримав майор служби цивільного захисту з Донеччини Сергій Бабенко — відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.