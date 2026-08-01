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До Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця звернулися 989 українців, які не можуть вчасно отримати компенсацію за житло, зруйноване або пошкоджене внаслідок російської агресії.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у своїх соцмережах.

“До мене вже звернулися 989 громадян, які не можуть вчасно отримати компенсацію через недосконалість чинного механізму. У 354 випадках вдалося поновити порушені права. Але проблема залишається системною”, — зазначив Лубінець.

За словами омбудсмана, чинний механізм виплат, визначений постановою Кабінету Міністрів №815, не забезпечує оперативного встановлення факту знищення житла на територіях активних бойових дій. Через це люди місяцями не можуть отримати передбачені державою кошти.

Омбудсман також зазначив, що раніше тричі звертався до уряду з пропозиціями запровадити методику дистанційного обстеження зруйнованого житла, уніфікувати роботу комісій та спростити процедури для жителів територій бойових дій і тимчасово окупованих населених пунктів. За його словами, ці пропозиції так і не були реалізовані, тому тепер він очікує відповідних рішень від нового складу уряду.

За даними, які навів Лубінець, станом на червень 2026 року у державному Реєстрі пошкодженого та знищеного майна зафіксовано майже 300 тисяч житлових будинків, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, редакція Вільного Радіо створила інтерактивну мапу зруйнованого житла в Донецькій області. Станом на кінець червня 2026 року вона містить перевірену інформацію про зруйновані будинки на 4 586 вулицях.