Колаж: Вільне Радіо

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З 1 жовтня до 1 листопада 2026 року ми проаналізували 7166 текстових публікацій шести популярних телеграм-каналів, які пишуть про Донеччину. Три з них — українські, ще три висвітлюють події з позицій окупаційної влади. У матеріалі розповідаємо, які маніпуляції використовували українські телеграм-канали, які наративи поширювали канали з окупованої Донеччини та як у них зʼявлялася прихована реклама.

Вільне Радіо є медіа з Донецької області й пише про регіон, як і вказані телеграм-канали. Щоб проаналізувати медіапростір регіону на рівні окремих міст, автори використовували визначення термінів “фейк” та “маніпуляція”, надані Інститутом масової інформації, а також додали третю категорію — “факти, які потребують додаткової перевірки”. Для прозорості процесу ми прописуємо джерело походження даних та методологію оцінки. В аналізі одночасно використані різні джерела, оскільки саме в такому середовищі може обирати середньостатистичний читач, якому цікаві новини про рідну громаду в окупації або в зоні боїв. Це не вказує на перевагу окремих джерел або рівність між джерелами з окупації та з підконтрольної території України, водночас підкреслює наявність потоку інформації, яка додає важкості вибору у що вірити.

Які телеграм-канали ми аналізували

Для моніторингу відібрали шість популярних каналів, які регулярно публікують новини про Донеччину.

Українські телеграм-канали:

“Донбас Оперативний”;

“Типичная Константиновка”;

“Мы с Донбасса”.

Канали з окупованої частини Донеччини:

“Донбасс решает”;

“Донецкое агентство новостей”;

“ЧП Донецк”.

Результати моніторингу шести телеграм-каналів

Загалом за місяць ми проаналізували 7166 публікацій. З них тільки близько 65% можна назвати нейтральними. У 1015 були маніпуляції, у 263 — фейки. Ще 1134 дописи містили інформацію, яка потребувала додаткової перевірки.

Українські канали найчастіше використовували емоційну лексику та приховану рекламу, а канали з окупованої частини області поширювали російські пропагандистські наративи.

Як ми визначали маніпуляції та фейки

Під час аналізу ми оцінювали не позицію джерела, а достовірність інформації та спосіб її подачі.

До фейків зараховували вигадані події, спростовані твердження, неправдиві повідомлення про рішення чи факти, а також підроблені документи, фото, відео та вигаданих експертів.

Маніпуляціями вважали подачу реальної або частково правдивої інформації, яка могла сформувати хибне уявлення про подію. Зокрема, це емоційні перебільшення, виривання фактів із контексту, клікбейтні заголовки, припущення замість фактів і змішування фактів з авторськими оцінками, а також немаркована реклама.

Окремо позначали публікації, які потребували перевірки: повідомлення з анонімних джерел, непідтверджені дані з окупованих територій або заяви сторін бойових дій, які не вдалося перевірити незалежно.

Один матеріал міг одночасно містити фейк і маніпуляцію. Для швидшого аналізу ми використовували інструменти штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, але додатково перевіряли отримані результати.

Які маніпуляції та фейки публікували українські канали

У трьох українських телеграм-каналах маніпуляції виявили в 11% дописів, фейки — у 1,5%.

Найчастіше маніпуляції стосувалися авторської лексики. Адміністратори каналів використовували зневажливі назви для російських військових: “русня”, “кацапи”, “орки”, “мразота”. Також траплялися образливі висловлювання щодо політиків.

Скриншот з телеграм-каналу “Типичная Константиновка”

Ще один приклад маніпуляції — допис “В Одесі цигани почали штурм будівлі ТЦК” . Слово “штурм” перебільшує подію, а етнічне маркування учасників створює негативний контекст і поширює стереотипи. Джерела інформації допис не містив.

Скриншот з телеграм-каналу “Донбас Оперативний”

Серед фейків переважали повідомлення про перекручені міжнародні новини.

Наприклад, про те, що “Угорщина вступила у російсько-українську війну”.

Скриншот з телеграм-каналу “Типичная Константиновка”

Насправді уряд премʼєр-міністра Угорщини Мадяра визнав Росію загрозою, але це не означає вступу Угорщини у війну чи надання нею військової допомоги.

Ще один приклад: “РФ почала відправляти конверти з хімічною зброєю по Європі та труїти офіцерів НАТО”. Таке повідомлення 2 жовтня одночасно опублікували “Донбас Оперативний” і “Типичная Константиновка” з посиланням на польське RMF24.

Скриншот з телеграм-каналу “Донбас Оперативний”

Ідеться про посилку, яку відкрили в штабі військової жандармерії Польщі: після цього троє людей потрапили до лікарні. Проте вже в самому дописі сказано, що з конверта “жодної речовини не висипалося”. Згодом польська жандармерія повідомила, що в посилці не було небезпечних речовин. Доказів причетності Росії автори допису не наводили.

Окремо вирізняється канал “Мы с Донбасса”. Маніпуляції виявили у 25,4% його публікацій. Водночас 87 зі 100 дописів, які отримали таку оцінку, були немаркованою рекламою.

Які фейки та пропагандистські наративи поширювали канали з окупованої частини Донеччини

У трьох каналах з окупованої частини області маніпуляції при аналізі журналісти Вільного Радіо виявили у 15,5% публікацій, фейки — у 4,7%. Ще 20% дописів містили твердження, які потребували перевірки.

Основним інструментом маніпуляцій була пропагандистська термінологія. Україну називали “київським режимом”, війну — “СВО”, захоплення українських територій — “звільненням” або “воззʼєднанням”. Українських військових описували як “терористів” і “бойовиків”.

Найбільше фейків ми зафіксували в каналі “Донбасс решает” — зі 150 публікацій 93 містили кремлівські пропагандистські наративи, ще 46 — заяви Міноборони РФ про нібито захоплення населених пунктів та оточення українських військових. Частину цих повідомлень спростовували дані ISW та заяви українських військових.

Серед тем, які повторювалися в дописах, — нібито провокації на Запорізькій АЕС, використання Україною хімічної зброї, “живий щит” із цивільних, перетворення України на “антиросію” та відмова Заходу від підтримки України.

Скриншот з телеграм-каналу “Донбасс решает”

Скриншот з телеграм-каналу “Донбасс решает”

У “Донецком агентстве новостей” також регулярно зʼявлялися матеріали з ознаками прихованої реклами та культу особи Володимира Путіна. Наприклад, привітання президента РФ із днем народження з формулюванням “нашему дорогому Президенту” та матеріали про роботу партії “Єдина Росія”.

Скриншот з телеграм-каналу “Донецкое агенство новостей”

У каналі “ЧП Донецк” повідомлення про місцеві побутові події чергувалися з публікаціями про так звані регіони-шефи. У такий спосіб аудиторії показували картину відновлення Донеччини після російської окупації та її подальшого “воззʼєднання” з Росією.

Скриншот з телеграм-каналу “Донецкое агенство новостей”

Прихована реклама: 363 публікації без маркування

За час моніторингу ми виявили 363 рекламні публікації без позначки “реклама”. Це приблизно третина всіх зафіксованих маніпуляцій.

Найбільше таких дописів було в каналі “ЧП Донецк” — 253. У “Мы с Донбасса” їх нарахували 87.

Українські канали рекламували перевезення людей і вантажів на окуповані території та до Росії. Також публікували оголошення про продаж павербанків і юридичні послуги.

Скриншот з телеграм-каналу “Донбас Оперативний”

У “Типичной Константиновки” ми виявили рекламу засобу з неправдивими медичними обіцянками: “ГУСТА КРОВ СТАНЕ РІДКОЮ! НАЗАВЖДИ ЗАБУДЬ ПРО ТРОМБИ”. Окрім того, що така реклама не була маркована, вона може порушувати закон “Про рекламу”, який забороняє стверджувати в рекламі медичних засобів про їхній гарантований лікувальний ефект.

У “ЧП Донецк” рекламували ресторани, магазини, перевезення за маршрутом Донецьк — Ростов та продаж пального. Також публікували оголошення про юридичні послуги для учасників війни від “СВОй Юрист” та вакансії від “Вахта Сервис”.

Скриншот з телеграм-каналу “ЧП Донецк”

Окремо ми звернули увагу на збір коштів для дітей-сиріт у каналі “Типичная Константиновка”. Автори оголосили ціль у 100 тис. грн, але не назвали дитячий будинок, благодійний фонд чи конкретного отримувача коштів. Звіту про використання грошей журналісти Вільного Радіо не знайшли.

За один день канал опублікував три заклики про допомогу, у яких використовували емоційний тиск на аудиторію: “шкода що всім всерівно… якщо не ми то ніхто”.

Скриншот з телеграм-каналу “Типичная Константиновка”

Раніше ми розповідали про заяви окупантів щодо нібито евакуації 1,2 тисячі цивільних із Костянтинівської громади, серед яких начебто були й діти.

Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.