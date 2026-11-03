Мар’їнська громада ліквідує 5 шкіл до 2027 року. Що буде з рештою | Вільне Радіо

Школа. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

П’ять шкіл Мар’їнської громади ліквідують, ще стільки ж стануть гімназіями та ліцеями. Такі плани місцевої влади на реорганізацію закладів освіти, які через окупацію громади працюють в евакуації.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Мар’їнської МВА Юрія Григульця.

Для довідки: Закривають і перепрофілюють школи за освітньою реформою “Нова українська школа”. Замість звичайних загальноосвітніх шкіл мають з’явитися три типи закладів освіти: початкова школа (1–4 класи);

гімназія (5–9 класи);

ліцей (10–12 класи). Передбачено, що учні ліцеїв зможуть обирати профілі та предмети для поглибленого вивчення і навчатимуться окремо. А початкова школа та гімназія можуть бути в одному закладі освіти. Запуск реформи старшої школи запланований з 1 вересня 2027 року, а з 1 вересня 2026 розпочалася пілотна версія у 150 закладах освіти.

Закриття шкіл Мар’їнської громади у 2027 році

Під час повномасштабного вторгнення заклади освіти Мар’їнської громади працюють в евакуації. Три школи, які тимчасово призупинили діяльність, мають ліквідувати вже цього року:

Катеринівську,

Новомихайлівську;

Костянтинівську.

Протягом 2026-2027 років ліквідують також і школу села Зоря, а у 2027 — Мар’їнський заклад загальної середньої освіти I–III ступенів № 2.

Які школи Мар’їнської громади стануть гімназіями

Інші ж школи мають стати гімназіями та ліцеями. Протягом 2026–2027 навчального року Максимільянівський заклад загальної середньої освіти I–III ступенів, де вчиться 131 дитина, перепрофілюють у гімназію з початковою школою. Єлизаветівська школа теж стане гімназією, але без підрозділу початкової школи, тобто там навчатимуться лише учні 5–9 класів. Нині в закладі вчаться 107 дітей.

У 2027 році зміни торкнуться ще трьох місцевих шкіл:

Мар’їнський заклад загальної середньої освіти I–III ступенів № 1 стане гімназією (5–9 класи) зі структурним підрозділом початкової школи (1–4 класи). Станом на 2026 рік там навчаються 233 учні.

Красногорівська школа № 5 (100 учнів) також стане гімназією (5–9 класи) з початковою школою.

Красногорівська опорна школа I–III ступенів (159 учнів) стане Красногорівським академічним ліцеєм, тобто там вчитимуться лише учні старшої школи.

Нагадаємо, у 2026 році перепрофілюють школи й в інших громадах. Зокрема, у Вугледарській ВА планують сформувати три гімназії та один ліцей.