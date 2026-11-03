Мар’їнська громада ліквідує 5 шкіл до 2027 року. Що буде з рештою | Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
П’ять шкіл Мар’їнської громади ліквідують, ще стільки ж стануть гімназіями та ліцеями. Такі плани місцевої влади на реорганізацію закладів освіти, які через окупацію громади працюють в евакуації.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Мар’їнської МВА Юрія Григульця.
Закривають і перепрофілюють школи за освітньою реформою “Нова українська школа”.
Замість звичайних загальноосвітніх шкіл мають з’явитися три типи закладів освіти:
Передбачено, що учні ліцеїв зможуть обирати профілі та предмети для поглибленого вивчення і навчатимуться окремо. А початкова школа та гімназія можуть бути в одному закладі освіти.
Запуск реформи старшої школи запланований з 1 вересня 2027 року, а з 1 вересня 2026 розпочалася пілотна версія у 150 закладах освіти.
Під час повномасштабного вторгнення заклади освіти Мар’їнської громади працюють в евакуації. Три школи, які тимчасово призупинили діяльність, мають ліквідувати вже цього року:
Протягом 2026-2027 років ліквідують також і школу села Зоря, а у 2027 — Мар’їнський заклад загальної середньої освіти I–III ступенів № 2.
Інші ж школи мають стати гімназіями та ліцеями. Протягом 2026–2027 навчального року Максимільянівський заклад загальної середньої освіти I–III ступенів, де вчиться 131 дитина, перепрофілюють у гімназію з початковою школою. Єлизаветівська школа теж стане гімназією, але без підрозділу початкової школи, тобто там навчатимуться лише учні 5–9 класів. Нині в закладі вчаться 107 дітей.
У 2027 році зміни торкнуться ще трьох місцевих шкіл:
Нагадаємо, у 2026 році перепрофілюють школи й в інших громадах. Зокрема, у Вугледарській ВА планують сформувати три гімназії та один ліцей.