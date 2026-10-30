Як Вугледарська громада перепрофілює заклади освіти до вересня 2027 року

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Вугледарська МВА затвердила оновлений план трансформації закладів середньої освіти громади у межах реформи “Нова українська школа”. До 31 липня 2027 року планують сформувати три гімназії та один ліцей.
Про це йдеться в розпорядженні начальника Вугледарської МВА 229/200-26/д, документ доступний на офіційному сайті органу влади.
Згідно з документом, середню освіту всіх трьох рівнів (початкову, базову та профільну, це 1-12 класи) можна буде отримати у Вугледарському ліцеї “Мрія”. Його сформують на базі Вугледарського навчально-виховного комплексу “Мрія”.
Також громада матиме три гімназії, де навчання триватиме від 1 по 9 класи (це початковий та базовий рівень середньої освіти). Їх сформують на базі наступних закладів середньої освіти Вугледарської міської ради:
Місцевий відділ освіти й директори інформуватимуть учасників освітнього процесу про можливості здобути базову та профільну середню освіту в закладах громади, йдеться у розпорядженні.
Нагадаємо, молодіжна рада при Вугледарській МВА зареєструвала петицію до президента про присвоєння Вугледару почесної відзнаки “Місто-герой України”. Автори звернення закликають громадськість відзначити роль міста в обороні всієї країни та підтримати ініціативу.