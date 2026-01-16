Маріуполь і навколишні села знеструмлені, окупаційна адміністрація ситуацію не коментує

Відключення світла. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Про знеструмлення повідомляють місцеві жителі у соцмережах. Зазначають, що електрики немає у всіх районах Маріуполя, крім Лівобережного. Також без світла залишились щонайменше Мангуш та Ялта.

У місцевих пабліках маріупольці пишуть про те, що перед знеструмленням близько 17 години (за київським часом) пролунав гучний звук, схожий на вибух.

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

Очільник окупаційної адміністрації Маріуполя Антон Кольцов та ватажок т. зв. “ДНР” Денис Пушилін ситуації не коментували.

Щодо причин знеструмлення та термінів відновлення електрики наразі інформації немає.

Нагадаємо, окупанти будують об’їзну дорогу поблизу Маріуполя.