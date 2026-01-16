Окупанти будують об’їзну дорогу поблизу Маріуполя: що відомо

Загарбники будують дорогу до Криму в об'їзд Маріуполя, фото з джерел окупантів

Дорогу з РФ до Криму в об’їзд Маріуполя загарбники планують добудувати до 2028 року. Її довжина становитиме 31,2 км, траса матиме 4 смуги.

Про будівництво на окупованих територіях повідомив ватажок т.з “ДНР” Денис Пушилін.

Ця об’їзна стане частиною автодороги “Р-280 “Новоросія”.

“Обхід Маріуполя як частина федеральної траси Р-280 “Новоросія” і важливий ланцюг майбутньої кругової автодороги навколо Азовського моря будуємо в рамках національного проєкту “Інфраструктура для життя”. Це підвищить пропускну спроможність сухопутного коридору до Криму та розвантажить вулично-дорожну мережу міста. Також у планах відремонтувати нові ділянки федеральної траси Р-150, що поєднує ДНР, ЛНР та Білгородську область”, — написав Пушилін.

Об’їзна траса становитиме 31,2 км, матиме 4 смуги. На трасі планують побудувати 12 шляхопроводів, три мости через водні перешкоди та шість транспортних розв’язок.

Добудувати обїзну трасу загарбники планують до 2028 року.

Загалом, до 2030 року окупанти обіцяють відремонтувати на захопленій частині Донецької області понад 3,5 тис. кілометрів доріг

Нагадаємо, у 2024 році росіяни почали розбудовувати залізницю на захоплених територіях, аби зробити прямий сухопутний шлях з Ростова-на-Дону до Криму через Маріуполь. А ще будували з Маріуполя гілку до Донецька — в обхід вже існуючих колій.

Влітку 2024 Маріуполь вперше поєднали залізничним сполученням з Росією. Більшість колій побудували ще за радянських часів, але для того, щоб доїхати з Росії до міста, не вистачало ділянки дороги у майже 60 кілометрів. Тепер між селищем Бурним та селом Маловодним нібито готова одна гілка залізниці з парою нових мостів.