Маріуполець Дмитро Шурда пережив у полоні інсульт, інфаркт і ВІЛ, втім росіяни п’ятий рік не віддають його на обмін

Маріуполець Дмитро Шурда у полоні у 2022 році, фото з сімейного архіву

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Тренер з боксу Дмитро Шурда п’ятий рік перебуває в російському полоні. За цей час стан здоров’я спортсмена сильно погіршився. У полоні він переніс інсульт та інфаркт. А ще захворів на туберкульоз і ВІЛ. Дмитру 60 років, він — цивільний полонений, якого окупанти затримали на блок-посту через фото у телефоні.

Про стан здоров’я цивільного бранця Дмитра Шурди розповіли у телемарафоні.

Спочатку Дмитро перебував у колоніях у т.з. “ДНР”. Восени 2024 року росіяни сказали Дмитру, що він їде додому і забрали з тюрми, втім відвезли спочатку до в’язниці Алтайського краю, потім до СІЗО №2 міста Вязьма в Смоленській області. Там його стан ще більше погіршився.

“На перший погляд, здорова людина, але це не так. У 2023 році було все погано. В нього було два інсульти, його відкачували, була швидка допомога. Коли ми приїхали в Торез, там у нього був і туберкульоз і СНІД”, — розповів товариш Дмитра, звільнений з полону Роман Макаренко.



За словами іншого колишнього бранця військового Олександра Кіма, Шурда перебував у край важкому стані.

“Він коли покидає стіни камери, у нього починаються панічні атаки, він задихається, не може нормально говорити, заїкається. Його стан критичний настільки, що навіть адміністрація тюрми дозволяє вдень лежати в ліжку, чого в російських тюрмах не дозволяють. Там приблизно 30%, які отримують на раковій перевірці медикаменти. Його стан на їхньому фоні найгірший”, — розповів Олександр Кім

Що відомо про Дмитра Шурду з Маріуполя

Дмитро Шурда — маріупольський спортсмен і громадський діяч. Дмитро займався патріотичним вихованням молоді, працював дитячим тренером з боксу. Він суддя міжнародної категорії, секретар Федерації боксу Маріуполя.Коли почалась повномасштабна війна, Дмитро був на змаганнях у Луцьку. Прорватися в Маріуполь він зміг 5 березня, тоді волонтерив у хабі “Халабуда”. Коли згодом намагався виїхати з міста, окупанти знайшли в його телефоні фото з червоно-чорним прапором. Дмитра затримали та звинуватили у підготовці “азовців”.

Дружина Дмитра Світлана розповідала його історію Вільному Радіо.