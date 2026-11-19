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Громада має кредитні зобовʼязання перед Міжнародною фінансовою корпорацією, Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та урядом Франції на загальну суму майже 1,2 млрд грн.

Про кредитну заборгованість журналісти Вільного Радіо дізналися із відповіді на інформаційний запит Маріупольської міської військової адміністрації.

Кому і скільки винна громада у 2026 році?

Станом на 1 жовтня 2026 року загальна сума кредитних зобовʼязань Маріупольської громади становила 25,1 млн євро. За курсом НБУ на 19 листопада це майже 1,2 млрд грн.

Безпосередньо громада винна Міжнародній фінансовій корпорації (IFC) 11,9 млн євро, або 604,8 млн грн. Дію кредитного договору наразі призупинили.

Ще за двома кредитами Маріупольська громада виступає гарантом:

перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) — 12,5 млн євро, або 635,9 млн грн. Строк погашення — 2031 рік;

перед урядом Французької Республіки — 800 тис. євро, або 39,8 млн грн. Строк погашення — 2031 рік.

Коли громада виступає гарантом, кредит бере інший позичальник, а місто зобовʼязується повернути гроші, якщо той не зможе виконати свої зобовʼязання.

У відповіді МВА не уточнили, на які потреби залучали ці кредити. Втім, за даними ЄБРР, банк надав до 13 млн євро комунальному підприємству “Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління” на закупівлю до 72 тролейбусів, модернізацію депо та контактної мережі. Кредит забезпечили гарантією міста. А у 2019 році Міжнародна фінансова корпорація надала Маріуполю 12,5 млн євро на 13 років на закупівлю 64 автобусів і відновлення автобусного депо.

На що громада залучала згаданий кредит уряду Франції, в самій адміністрації не уточнили.

У 2020 році Україна домовилася з урядом Франції про 64 млн євро на модернізацію водопостачання Маріуполя. Цей кредит оформлювали через Міністерство фінансів строком на 30 років. Його умови не збігаються з даними МВА, хоч це і може бути через поступове фінансування.

Громада призупинила виплати за кредитами

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, з кредиторами домовилися призупинити погашення боргу на період воєнного стану.

Тому в бюджеті Маріупольської громади на 2026 рік не передбачили коштів на обслуговування та погашення цих кредитів. За інформацією МВА, протягом року громада не здійснювала жодних виплат.

Нагадаємо, український суд зобов’язав Росію виплатити Маріупольській громаді понад 45,8 млн грн компенсації за зруйнований дитячий садок.