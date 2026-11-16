Росія має виплатити Маріупольській громаді понад 45,8 млн грн за зруйнований дитячий садок, — рішення українського суду

Ясла-садок №32 в Маріуполі до та після початку повномасштабного вторгнення. Колаж: Telegram/Вадим Бойченко

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Маріупольській міській раді вдалося довести збитки за втрату ясла-садка №32 “Дивосвіт” у суді. Тепер Росія має компенсувати громаді кошти за зруйновану будівлю і втрачене в ній майно, а також покрити судові витрати.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення Господарського суду Донецької області.

Маріупольська міська рада звернулася до суду, бо через російську агресію не може користуватися приміщеннями ясла-садка №32 “Дивосвіт”. Будівля знаходилася в Лівобережному районі міста й наразі внесена в Державний реєстр пошкодженого та знищеного майна. За оцінкою незалежного експерта, збитки від її втрати склали 990,1 тис. дол. За курсом Нацбанку, на дату проведення оцінки ця сума дорівнювала понад 42,4 млн грн.

Утім, у своєму позові міськрада також просила суд компенсувати їй вартість втраченого майна, що знаходилося в яслах-садку. Загалом там було 497 одиниць різних меблів, обладнання й інвентаря. Їхня вартість на початок повномасштабного вторгнення складала ще понад 1,6 млн грн.

Аби дати змогу Росії відповісти на обвинувачення, Маріупольська міська рада надсилала завірені нотаріусом й перекладені російською мовою ухвали суду поштою до її посольства в Чехії. Також сам Господарський суд дублював електронні копії ухвал на електронну пошту посольств Росії у Великій Британії та Німеччини. Утім, жодної відповіді від агресорки не було.

У результаті суд вирішив стягнути з Росії понад 45,8 млн грн збитків на користь Маріупольської міської ради. Також зобовʼязав країну-агресорку компенсувати їй понад 47,4 тис. грн за судові витрати, зокрема пересилку ухвал, а ще сплатити 550,4 тис. грн судового збору до держбюджету.

Оскаржити це рішення можна до 1 грудня 2026 року.

Нагадаємо, ще в травні 2026 року суд зобовʼязав Міське управління капітального будівництва сплатити понад 21,5 млн грн боргу підряднику за капремонт ясла-садку №32. Хоч пізніше це комунальне підприємство й подавало апеляцію не таке рішення, суд її не задовольнив.