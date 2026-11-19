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Станом на 1 жовтня 2026 року бюджет Маріупольської громади мав 3 млн грн прострочених рахунків, тобто платежів, строк оплати яких уже минув. Ще 7,7 млн грн прострочених платежів мали чотири комунальні підприємства громади.

Про це Вільному Радіо повідомили в Маріупольській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит. Вперше ми питали про дані в жовтні, але щоб підготувати відповідь розпоряднику знадобився майже місяць.

Для довідки: Простроченими вважають рахунки за вже отримані товари, роботи чи послуги, за якими визначений строк розрахунку минув.

За що вчасно не заплатила громада

Найбільші суми прострочених рахунків бюджету громади припадають на такі видатки:

інші виплати населенню — 1,2 млн грн;

оплата послуг, крім комунальних, — 1 млн грн;

капітальний ремонт інших об’єктів — 325,2 тис. грн;

капітальний ремонт житлового фонду — 190,2 тис. грн;

субсидії та поточні трансферти підприємствам — 174,3 тис. грн;

комунальні послуги та енергоносії — 109,7 тис. грн.

Ще 118,5 тис. грн припадають на дрібніші статті видатків: інші поточні витрати — 52 500 грн, придбання предметів, матеріалів та обладнання — 32 100 грн, продукти — 21 500 грн, відрядження — 12 400 грн.

Загалом неоплачених рахунків у бюджеті громади на 1 жовтня було 39,4 млн грн, але більшість із них не прострочені, бо строк їх оплати ще не настав.

Чотири комунальні підприємства мають 7,7 млн грн прострочених рахунків

Станом на 1 липня 2026 року чотири комунальні підприємства Маріуполя, які подають фінансову звітність, мали разом 7,7 млн грн простроченої кредиторської заборгованості.

Станом на 1 липня 2026 року чотири комунальні підприємства Маріуполя, які подають фінансову звітність, мали разом 7,7 млн грн прострочених рахунків:

КП “Міське управління капітального будівництва” — 5,5 млн грн;

ЖКП “Азовжитлокомплекс” — 1,8 млн грн;

ККП “М.ЄХАБ” — 312 тис. грн;

ККП “Приазовська інвестиційна компанія” — 105 тис. грн.

На “Міське управління капітального будівництва” припадає понад дві третини цієї суми. Саме це підприємство замовляє ремонт гуртожитку для переселенців у Кропивницькому, на який уже витратили 45,4 млн грн.

За даними МВА, прострочена заборгованість усіх чотирьох підприємств не змінилася з початку року: на 1 січня 2026 року вона була такою самою. Тобто за пів року ці платежі так і не погасили.

Інші комунальні підприємства Маріупольської громади під час воєнного стану не подають фінансову звітність. Закон дозволяє їм скористатися таким правом, тому даних про їхні неоплачені та прострочені рахунки немає.

Раніше ми розповідали, що на кінець 2026 року кредитні зобов’язання Маріупольської громади становлять майже 1,2 млрд грн.