Скриншот із каталогу

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Маріупольський краєзнавчий музей презентував електронний каталог своєї колекції. Наразі до нього внесли близько 1700 музейних предметів — живопис і графіку. Проєкт має зберегти інформацію про знищені та викрадені фонди музею й забезпечити відкритий доступ до них для дослідників і широкої аудиторії.

Про це повідомили в Маріупольськом краєзнавчому музеї.

Зараз електронний каталог охоплює живописну та графічну колекції музею. У перспективі його планують розширити й додати інформацію про археологічні, етнографічні та історичні фонди.

Директорка музею Марія Сльота пояснила, що каталог — це не просто онлайн-ресурс. За її словами, після початку повномасштабної війни музейні фонди або знищили, або вивезли російські окупанти. Тож електронний каталог став документальним доказом того, що ці культурні цінності належали Україні.

“Коли прийшла велика війна, музей, як і все місто, був зруйнований. Усі наші музейні фонди були або вивезені окупантами, або знищені. Електронний каталог — це наша основна документальна база. Ми зафіксували: усе це було нашим. І коли країна-агресор говоритиме, що ці твори є її власністю, ми зможемо довести, що це неправда”, — пояснила очільниця музею.

Скриншот із каталогу

Скриншот із каталогу

Скриншот із каталогу

До кінця січня 2026 року команда музею планує запустити англомовну версію каталогу, щоб зробити його доступним для міжнародної спільноти.

Переглянути каталог можна за посиланням.

Проєкт реалізують у співпраці з Товариством Рафаеля Лемкіна, Музеєм сучасного мистецтва та Лабораторією моніторингу української спадщини HeMo. Ініціативу підтримали Міністерство закордонних справ Королівства Нідерландів та Penn Cultural Heritage Center.

Раніше ми писали про те, що у Маріуполі окупанти анонсували прем’єру двох російських вистав у “відновленому” драмтеатрі.