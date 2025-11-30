Фасад драмтеатру в окупованому Маріуполі. Фото: з окупаційних джерел

Окупаційна адміністрація Маріуполя анонсує прем’єру двох вистав у “відновленому” Маріупольському драмтеатрі. Наприкінці грудня там планують показати спектаклі “Червоненька квіточка” і “Любимчик імператриці”.

Про це повідомляють окупаційні медіа.

Відкриття театру та прем’єри вистав анонсує призначений росіянами “директор” драмтеатру Ігор Солонін.

27 грудня там планують показати дві постановки — “Червоненька квіточка” і “Любимчик імператриці”. Обидві вистави — російського походження, що окупаційна влада демонстративно подає як “повернення культурного життя”.

Будівля, яку росіяни називають “відновленою”, була одним із головних укриттів для маріупольців у перші тижні повномасштабної війни. У березні 2022 року, попри великі написи “ДІТИ” перед входом, російська авіація скинула на театр надпотужні бомби. Під завалами опинилися сотні людей — точна кількість загиблих досі невідома через відсутність доступу незалежних структур і контроль міста російськими військами.

Окупаційна влада провела демонтаж частини зруйнованої будівлі, звела нові конструкції та анонсувала запуск театру.

Нагадаємо, раніше окупанти заявили, що майже завершили ремонт драмтеатру у Маріуполі й у грудні планують його відкриття.