Стан Драмтеатру у Маріуполі на початку листопада 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Окупаційна влада стверджує, що станом на початок листопада 2025 року нібито вийшла на “фінішну пряму” з ремонту Драмтеатру у Маріуполі. Це місце, де загинули близько 600 місцевих жителів. Окупанти прагнуть уже в грудні відкрити театр і почати тут російські вистави та концерти.

Про роботи в окупованому Маріуполі повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на російські джерела.

Стан Драмтеатру у Маріуполі на початку листопада 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Стан Драмтеатру у Маріуполі на початку листопада 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Стан Драмтеатру у Маріуполі на початку листопада 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Зазначимо, росіяни заявили, що у серпні завершать “відновлювати” фасад знищеного драмтеатру в окупованому Маріуполі. За їхніми словами, зовнішня сторона будівлі готова на 98%.

Відомо, що загарбники не зберегли первинний вигляд будівлі. У червні 2025-го росіяни взялися за “реставрацію” скульптур на фасаді драмтеатру, які частково вціліли під час бомбардувань. Тепер композиція з дев’яти об’єктів імітує втрачені через удари рельєфи.

Що відомо про драмтеатр у Маріуполі

Маріупольський драмтеатр звели у 1956–1960 роках у стилі радянського монументального класицизму. За проєктом у театрі були дві сцени: велика — на 800 місць і мала — на 70. Над головним фасадом розмістили фронтон із розвиненою скульптурною групою, де зобразили металургів і хліборобів як представників “головних професій” Приазов’я.

У 1983 році Донецький академічний обласний драматичний театр у Маріуполі здобув статус пам’ятки архітектури.

З початком повномасштабного вторгнення Росії будівля стала прихистком для сотень маріупольців, які ховалися від обстрілів у її підвальних приміщеннях.

Попри те, що з обох боків будівлі кількаметровими літерами було написано “ДЕТИ”, 16 березня 2022-го війська РФ з літака скинули на театр надпотужну бомбу. На момент удару в будівлі були півтори тисячі людей. За різними оцінками, до 600 з них загинули. Окупанти тижнями розбирали завали та вивозили тіла маріупольців після атаки, однак заявили, що загиблих було лише 12.

Раніше ми публікували спогади маріупольця Олега Корінного, який був очевидцем цього російського удару.