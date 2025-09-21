Опитування для Маріупольських підприємців. Ілюстративне фото: Depositphotos

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Які перешкоди є для підприємницької діяльності, чи вдалося отримати гранти чи фінансування, чи потрібна допомога — ці та інші питання цікавлять Маріупольський Центр підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу. Там вирішили запустити програму підтримки, але попередньо опитують підприємців.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

У Маріупольському Центрі підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу зараз працюють над розробкою та вдосконаленням програм навчання та підтримки бізнесу. Щоб врахувати потреби маріупольських підприємців, команда запустила опитування.

Зокрема, цікавлять основні перешкоди, з якими стикаються бізнесмени. Також питають, чи вдавалося раніше отримувати фінансування та як підприємці обирали місце для ведення бізнесу після переїзду.

Окрім цього, можна оцінити рівень підтримки підприємців у регіоні та розповісти, яка ініціатива була б корисною саме зараз.

Форму можна заповнити за посиланням.

Раніше ми писали, що серед переселенців із Лиманської громади та представників громадських об’єднань і благодійних організацій оголосили відбір кандидатів до ради з питань ВПО. Для участі потрібно мати активну громадську позицію та досягнення у роботі з переселенцями.