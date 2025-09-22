Акція "Маріуполь — шлях додому" в центрі Києва, 21 вересня 2025-го. Фото: "Суспільне. Київ" та Дар'я Григоренко

21 вересня у центрі Києва зібрались маріупольці, аби вшанувати усіх загиблих в рідному місті. Також вони створили пам’ятну інсталяцію, куди принесли ключі від своїх домівок у Маріуполі.

Про це пише видання “Суспільне. Київ”.

Акцію “Маріуполь — шлях додому” провели у Києві вчора, 21 вересня 2025-го. Охочі зібралися в центрі столиці, аби вшанувати усіх загиблих в рідному місті.

Зокрема, Альберт з великою родиною, в якій 26 прийомних дітей, евакуювався із Маріуполя до Запоріжжя, а нині мешкають у Вінниці. Чоловік приїхав до столиці, аби об’єднатися з іншими маріупольцями у день їхнього міста.

“Вже три роки ми не святкуємо день Маріуполя через окупацію. Маріуполь був і є форпостом України, там люди ще з перших днів війни 2014 року зробили подвиг”, — говорить Альберт Хомяк.

Лариса Будченко принесла ключі від двох квартир в Маріуполі: своєї та 90-річної матері, яка теж виїхала разом із нею на початку відкритого вторгнення.

“Сподіваюсь, ми дочекаємось повернення до нашого українського Маріуполя. Там народились мої діти, я вийшла заміж. Це моє рідне місто та життя”, — поділилася жінка.

Також на акцію прийшов Михайло Поживанов — міський голова Маріуполя 1994-1998 років.

“Ці люди втратили житло та майно. А там, хто залишився та не перереєструвався за російськими законами, визнаються безхазяйним й майно забирають. Держава не говорить, що робити людям, який механізм, бо ніхто не хоче бути колаборантом”, — сказав Поживанов.

Під будівлею КМДА маріупольці створили інсталяцію, де кожен прикріпив на плакат ключі від свого дому.

Нагадаємо, майже 100 гектарів землі в Маріуполі ватажок так званої “ДНР” передав у власність російським фірмам для будівництва там комерційної нерухомості. Йдеться про реконструкцію двох готелів, будівництво заводів та агромолу. Всі “розпорядження” Пушилін видав в 2024–2025 роках.