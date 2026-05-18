Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
У ніч на 18 травня російські військові провели масовану атаку Дніпропетровської області: на ранок вже відомо про поранення 26 цивільних мешканців регіону, зокрема двох дітей. У низці населених пунктів області фіксують руйнування житлових будинків, закладу освіти та інших об’єктів.
Про це повідомили у ДСНС.
Станом на 08:45 рятувальники зафіксувати такі руйнування після нічної атаки по Дніпропетровщині:
Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа уточнив, що у Дніпрі постраждали 18 людей, у Дніпровському районі — поранені дві жінки, у Кривому Розі — двоє чоловіків, у Кам’янському та Синельниківському районах — ще по одній людині, у Нікопольському районі — поранені двоє жінок 32 і 46 років.
Нагадаємо, протягом останнього тижня російські війська масовано атакували українські міста ударними дронами, авіабомбами та ракетами. Внаслідок обстрілів загинули понад пів сотні людей, ще сотні — зазнали поранень.