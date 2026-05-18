Масована атака по Дніпропетровщині: поранені 26 цивільних, зокрема дві дитини

В'ячеслав Попович
У ніч на 18 травня російські військові провели масовану атаку Дніпропетровської області: на ранок вже відомо про поранення 26 цивільних мешканців регіону, зокрема двох дітей. У низці населених пунктів області фіксують руйнування житлових будинків, закладу освіти та інших об’єктів.

Про це повідомили у ДСНС.

Станом на 08:45 рятувальники зафіксувати такі руйнування після нічної атаки по Дніпропетровщині:

  • у Дніпрі тривали пожежі у житлових будинках та закладі освіти. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, релігійна установа, підприємства та автомобілі;
  • у Кривому Розі пошкоджені підприємство та інфраструктура;
  • у Дніпровському районі виникла пожежа у складському приміщенні, пошкоджені приватні будинки та автомобілі;
  • у Самарівському районі горіли будинок, адмінбудівля та авто, пошкоджене агропідприємство;
  • у Кам’янському та Синельниківському районі пошкоджені оселі та авто;
  • у Нікольському районі пошкоджена АЗС.
наслідки російської атаки у Кривому Розі 18 травня — пошкоджене підприємство та інфраструктура
Наслідки влучань по Дніпропетровщині, 18 травня 2026 року. Фото: ДСНС
рятувальники ДСНС гасять пожежу у Дніпрі після нічного удару російських дронів та ракет
зруйнований житловий будинок у Дніпрі після масованої російської атаки по Дніпропетровщині 18 травня 2026 року
Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа уточнив, що у Дніпрі постраждали 18 людей, у Дніпровському районі — поранені дві жінки, у Кривому Розі — двоє чоловіків, у Кам’янському та Синельниківському районах — ще по одній людині, у Нікопольському районі — поранені двоє жінок 32 і 46 років.

Нагадаємо, протягом останнього тижня російські війська масовано атакували українські міста ударними дронами, авіабомбами та ракетами. Внаслідок обстрілів загинули понад пів сотні людей, ще сотні — зазнали поранень.

