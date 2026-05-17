Наслідки російських атак у Донецькій області, 13 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Протягом останнього тижня російські війська масовано атакували українські міста ударними дронами, авіабомбами та ракетами. Внаслідок обстрілів загинули понад пів сотні людей, ще сотні — зазнали поранень.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, за тиждень російська армія випустила по Україні понад 3170 ударних дронів, більше 1300 керованих авіабомб та 74 ракети різних типів. Більшість із них були балістичними.

Президент зазначив, що через атаки зафіксували численні влучання у житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

За тиждень, за словами Зеленського, загинули 52 людини. Ще 346 людей дістали поранення, серед них — 22 дитини.

Президент також наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони та розвитку спільного захисту Європи від балістичних загроз.

“Ми маємо бути самодостатні в захисті, щоб російський повітряний терор не міг загрожувати ні Україні, ні жодній іншій країні континенту”, — заявив Зеленський.

Окремо глава держави подякував міжнародним партнерам, які підтримують українську ППО та допомагають посилювати захист українського неба.

Минулої доби на Донеччині через російськи атаки загинула місцева жителька села Малотаранівка. 70-річну жінку атакував FPV-дрон.