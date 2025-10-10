Потяг. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Через відсутність напруги в мережі на Харківщині запізнюються потяги з Харкова до Слов’янська і з Кам’янського до Краматорська. Один ще стоїть на станції в Лозовій, інший вирушив із затримкою.

Про це повідомили в офіційному каналі Укрзалізниці про приміські сполучення.

Станом на 10 годину затримка потягу №6825/6815 Харків — Слов’янськ становить 20 хвилин, нині в Укрзалізниці намагаються відновити його рух. Потяг №7010/7009 Кам’янське — Краматорськ відправився з Лозової із затримкою в 40 хвилин.

Раніше ми писали, що через знеструмлення столиці потяг №712 з Києва до Краматорська відправився з Дарниці на годину пізніше.