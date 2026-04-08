Микола Матвієнко (ліворуч) та Яків Немикін (праворуч). Колаж від Вільного Радіо на основі фото від ДонОВА

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час робочого візиту до Донецької області представив нових очільників двох регіональних правоохоронних відомств — нацполіції та ДСНС. Це сталося у середу, 8 квітня, під час зустрічі представниками місцевої влади.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Так, начальником Головного управління Національної поліції в Донецькій області призначили полковника поліції Миколу Матвієнка, який досі був виконуючим обов’язки цієї посади.

Декларацію правоохоронця вже приховали. Втім, за даними сервісу “Опендатабот”, який дублює дані з державних реєстрів, Микола Матвієнко у 2015 році був начальником сектору у Костянтинівському відділенні поліції. Згодом він перейшов керувати Мар’їнським відділенням поліції у Волноваському районі.

У 2020 році Микола Матвієнко став начальником відділення поліції №2 Краматорського районного управління. У 2022 році обіймав посаду заступника начальника — начальника відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності ГУНП Донеччини. З кінця 2023 року і щонайменше до 2024-го Матвієнко очолював Краматорське районне управління поліції.

Начальником Головного управління ДСНС України в Донецькій області став полковник служби цивільного захисту Яків Немикін. На офіційному сайті відомства доступна його біографія.

Яків Немикін народився 1 серпня 1982 року в нині окупованому Селидовому. Починав кар’єру у вугільній галузі, а у 2005 році перейшов на службу до органів МНС/ДСНС. Має вищу освіту, здобуту в Національному університеті цивільного захисту за спеціальностями “Пожежна безпека” (2011) та “Управління пожежною безпекою” (2017).

Обіймав різні посади у системі ДСНС, від березня 2023 року очолював управління запобігання надзвичайним ситуаціям, з жовтня 2024-го — заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Має державні нагороди, зокрема відзнаку Президента України “За участь в антитерористичній операції” (2016) та “За оборону України” (2026).

“Обидва керівники — досвідчені фахівці, які багато років працюють у регіоні, добре знають його особливості та віддані своїй справі”, — уточнив начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.

Нагадаємо, російська армія у 2026 році почала зазнавати більших втрат під час своїх наступальних операцій у Донецькій та Луганській області. За перший квартал року на кожен окупований квадратний кілометр Донеччини припадає 316 вбитих і поранених військових РФ.