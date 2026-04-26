Медійники створять карту символів Донеччини: як охочим поділитися спогадами

Алея троянд у Бахмуті до відкритого вторгнення Росії. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Медійники хочуть створити карту символів Донецької області, де охочі можуть поділитися асоціаціями з регіоном, розповісти про місцеві історичні об’єкти, традиції, символи, легенди та історії. Як це зробити — розповідаємо далі.

Про ініціативу повідомили в медіаорганізації DII-Ukraine.

Там розповіли, що мета проєкту – зберегти символічну спадщину регіону і розповісти про нього без стереотипів. Медійники хочуть нанести на мапу якомога більше історичних обʼєктів, тож закликають усіх охочих долучитися. Вони можуть розповісти про повʼязані з регіоном традиції, символи, історії, ремесла, страви, архітектурні та природні об’єкти.

“Хтось згадує скоринку свіжого й духмяного слов’янського хліба, а хтось — крейдяні скелі. У когось виникають образи лиманських соснових лісів чи південного степу під бездонним літнім небом із хмаринками, а хтось навіть чує шелест азовського прибою по піску з дрібними мушлями.

У когось перед очима постають соняшникові поля, де “проросли” терикони, а хтось майже фізично відчуває на язиці присмак варення з молодих соснових шишок. Тож дуже важливо зібрати й зберегти всі ці спогади та емоції”, — зазначають у DII-Ukraine.

Аби долучитися до ініціативи, потрібно заповнити анкету за цим посиланням.

