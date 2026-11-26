Чат-бот "Сигнал з дому". Фото: надане редакцією "Свої.City"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Сервіс допомагає українцям, чиє житло залишилося на тимчасово окупованій території, дізнатися: чи не внесли росіяни їхню квартиру або будинок до списків так званого “безхазяйного” майна. На першому етапі чат-бот відстежує інформацію щодо нерухомості в чотирьох найбільших загарбаних містах Донеччини та Луганщини.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіла редакторка видання “Свої. City” Ольга Яцина.

За її словами, команда медійників протягом семи місяців з’ясовувала, як на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія вибудовує систему експропріації житла українців, які були змушені тікати від війни. За цей час редакція виявила понад шість тисяч адрес квартир і будинків, яку загарбники внесли до списків нерухомості з “ознаками безхазяйності”.

Тепер перевірити, чи не потрапило ваше житло в перелік окупаційної влади можна через спеціальний чат-бот “Сигнал з дому”. На першому етапі сервіс моніторить інформацію щодо житла у чотирьох найбільших загарбаних містах — Донецьку, Луганську, Маріуполі та Горлівці. Серед функціоналу:

Перевірка за базою: користувач може ввести свою адресу і миттєво перевірити, чи фігурує вона в окупаційних списках на визнання майна “безхазяйним”;

Сповіщення: у боті можна підписатися на оновлення до трьох адрес. Якщо в майбутньому за однією з них з’явиться оголошення окупаційної адміністрації, сервіс автоматично повідомить про це.

“Працюючи над цим проєктом, нам було важливо показати не окремі випадки, а сам механізм експропріації — як Росія цілеспрямовано забирає житло українців у захоплених містах і селах. Але за цим процесом стоїть ще глибша проблема: змінюється склад населення. У відібране житло заселяють військових, працівників окупаційних структур, лікарів, учителів та інших людей, яких Росія привозить на захоплені території”, — каже Ольга Яцина.

Нагадаємо, в лютому 2026-го до російської Держдуми направили лист з пропозицією ввести мораторій на відчуження нерухомості в так званій “ДНР”. Така заборона може діяти до кінця “СВО” — названа окупантами війна проти України. Причиною стала “невизначеність щодо перереєстрації нерухомості” в окупації.