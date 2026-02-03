Росіяни обговорюють мараторій на відчуження нерухомості до кінця так званої “СВО” на ТОТ Донеччини: що відомо

Житло в окупації. Ілюстративне фото: з російських джерел

До російської Держдуми направили лист з пропозицією ввести мораторій на відчуження нерухомості в так званій “ДНР”. Така заборона може діяти до кінця “СВО” — названа окупантами війна проти України. Причиною стала “невизначеність щодо перереєстрації нерухомості” в окупації.

Про це пишуть російські медіа з посиланням голову партії “Справедлива Росія” Сергія Миронова, який і подав пропозицію до Держдуми РФ.

Він запропонував ввести мораторій на відчуження від житлової нерухомості не тільки на території невизнаної “ДНР”, а й “ЛНР” до закінчення так званої “СВО”. Цей термін окупанти використовують в контексті російсько-української війни.

Рішення на таку заборону російський депутат аргументує тим, що навколо перереєстрації нерухомості “проблем і невизначеності більш ніж достатньо”.

“Є випадки, коли житло перебуває у спільній власності, при цьому частина власників — громадяни Росії, інші — України. В цьому випадку виникає ризик визнання такого майна безхазяйним, тому що громадяни України зі зрозумілих причин не можуть приїхати до Росії. Крім того, на підставі нових правил спрощується процедура вилучення житла в муніципальну власність в позасудовому порядку”, — каже посадовець.

Зазначимо, що спочатку окупанти дозволяли переєструвати документи на нерухомість в окупації — видані українськими нотаріусами до 30 вересня 2022-го — на лад російського законодавства до початку січня 2028 року. Однак згодом вони змінили терміни — до 1 липня 2026-го.

Тоді ж загарбники встановили норму, що “безхазяйне житло” визнають власністю так званої “ДНР” або “муніципалітетів”.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі оприлюднили новий перелік квартир, які місцева адміністрація записала до “безхазяйних”. Цього разу йдеться про 260 об’єктів у різних районах міста.