Медзаклади Краматорська скоротять години прийому від 1 листопада через комендантську годину

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Від 1 листопада у Краматорську, на який поширили подовжену комендантську годину, заклади сфери охорони здоров’я працюватимуть за новим графіком. Розповідаємо, що саме зміниться.
Про зміни графіку роботи медзакладів міста повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
Центр сімейної медицини прийматиме пацієнтів у будні з 11:30 до 13:30. Перед візитом треба записатися, це можна зробити онлайн за посиланням, або ж телефоном:
Поліклініка Краматорської міської лікарні №2 працюватиме з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 16:00. За аналогічним графіком можна буде звернутися до комунальної аптеки при поліклініці.
Кол-центр продовжить працювати у звичному режимі. Записатися до лікаря або уточнити, які фахівці наразі можуть прийняти пацієнтів, можна з понеділка по п’ятницю з 8:00 по 16:00. Номери наступні:
Нагадаємо, наприкінці жовтня на підконтрольній Україні частині Донеччини залишаються близько 67,6 тисячі цивільних, із них приблизно 57 тисяч перебувають у зоні активних бойових дій. Евакуація сповільнилася у найнаселеніших громадах області, Краматорській і Слов’янській, натомість із територій поза зоною активних боїв люди почали виїжджати частіше.