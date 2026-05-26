Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

До сфери управління Департаменту екології і природних ресурсів Донеччини входять три обласні комунальні підприємства. Нині два з них продовжують роботу на території регіону, ще одне перебуває в процесі припинення. Розповідаємо, скільки торік платили керівникам цих підприємств і яка зарплата зберігається за ними зараз.

Розміри зарплат посадовців повідомили в Департаменті екології і природних ресурсів Донецької ОДА у відповідь на інформаційний запит журналістів Вільного Радіо. Усі суми в матеріалі вказані після вирахування податків — нараховували керівникам обласних КП на 23% більше.

Із доплатою за додаткові обовʼязки: скільки заробив в.о. керівника Донецького регіонального центру поводження з відходами Дмитро Шевченко

Дмитро Шевченко виконує обовʼязки директора КП “Донецький регіональний центр поводження з відходами” з 2024 року. У 2025-му на цій посаді чоловік загалом заробив майже 546,1 тис. грн. З них:

379,6 тис. грн — оклад;

100,6 тис. грн — доплата за покладання додаткових обовʼязків;

45,5 тис. грн — доплата за інтенсивність праці;

19,7 тис. грн — оплата за відрядження;

616 грн — індексація.

Щомісяця посадовець отримував у середньому 45,5 тис. грн. Найменшою його зарплата була в перші місяці року й складала 41,1 тис. грн. Найбільше ж Дмитро Шевченко отримав у грудні — майже 48,9 тис. грн.

Зауважимо, що цьогоріч зарплата посадовця збереглася на рівні другого півріччя 2025-го. Із січня по квітень чоловік загалом отримав 189,4 тис. грн на посаді, тобто у середньому щомісяця він заробляв 47,4 тис. грн.

Лише “голий” оклад: скільки заробив керівник Дирекції з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель Андрій Рибалко

З 15 липня 2025 року КП “Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель” не виконує своїх функцій та перебуває в стані припинення. Наразі підприємство проводить для цього необхідні заходи, а виконувач обовʼязків директора Андрій Рибалко паралельно очолює ліквідаційну комісію.

Торік у дирекції чоловік загалом заробив близько 231,7 тис. грн. Щомісяця йому виплачували лише оклад — 19,3 тис. грн.

Та зауважимо, що це не єдине джерело заробітку посадовця. Так, крім зарплати в комунальному підприємстві, торік Андрій Рибалко отримував кошти за сумісництвом ще в трьох місцях. Тож у 2025-му він також заробив 240 тис. грн у ТОВ “Моноліт-центр”, трохи більше ніж 127 тис. грн у компанії з управління активами “Травертин” і близько 6,6 тис. грн у ТОВ “Герц Констракшн Україна”. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, в останніх двох чоловік обіймає посаду керівника.

У 2026 році Андрій Рибалко продовжує отримувати зарплату від Дирекції з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель, і наразі вона є більшою за тогорічну. Загалом із січня по квітень посадовцю виплатили 84,3 тис. грн — ця сума складається з окладу й відпустки за березень. У середньому щомісяця він отримував 21 тис. грн.

Разово отримала премію: скільки заробила в.о. директора Центру моніторингу довкілля Олена Широкоступ

Як виконувачка обовʼязків директора КП Донецької облради “Центр моніторингу довкілля” Олена Широкоступ фактично керує установою з 2021 року. Торік на цій посаді жінка загалом заробила 171,3 тис. грн:

115,8 тис. грн з них склав оклад;

52,1 тис. грн — доплата за інтенсивність праці;

3,4 тис. грн — премія.

У середньому посадовиця кожного місяця отримувала 14,3 тис. грн. Найменшою її зарплата була в січні й березні — 13 тис. грн. А найбільше жінка заробила в грудні, коли їй єдиний раз за рік виплатили премію. Тоді вона отримала близько 17,9 тис. грн.

За перші ж чотири місяці 2026 року Олена Широкоступ заробила майже 57,3 тис. грн. Щоразу посадовиці виплачували однакову суму, яка складалася з окладу й надбавки за інтенсивність праці. Загалом кожного місяця жінці платили майже 14,3 тис. грн, як і торік.

