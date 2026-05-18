Скільки заробляють голова Донецької ОДА та його заступники

Від 2 до 50 тисяч більше отримали топпосадовці Донецької ОДА у квітні 2026 року у порівнянні з минулими місяцями. Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін мав доплати за роботу з держтаємницею та відрядження. Розповідаємо, хто був на лікарняному, кому доплатили за інтенсивність праці, а хто найбільше їздив у відрядження.

Розміри зарплат посадовців повідомили в Донецькій ОДА у відповідь на інформаційний запит журналістів Вільного Радіо.

Розміри зарплат посадовців вказані після вирахування податків, тобто це суми, які їм виплатили фактично. Нараховують держслужбовцям на 23% більше. Зарплати посадовцям Донецької ОДА виплачували із загального та спеціального фондів бюджету. У текст наведені загальні суми виплат на місяць.

Для довідки: Посадовий оклад начальника обласної адміністрації вираховують за формулою, яку прописав Кабінет міністрів. На місцях його не визначають. Так само за формулою рахують посадові оклади заступників начальника, до них додаються окремі нестабільні доплати, передбачені для державних службовців їхнім соціальним пакетом.

Доплати за держтаємницю та відрядження: якою була зарплата Вадима Філашкіна у квітні 2026-го

У квітні 2026 року голова Донецької ОДА Вадим Філашкін отримав 169 374 грн. З них:

46 193 грн — оплата відрядження,

16 067 грн — доплата за роботу з держтаємницею.

Решта понад 107 тис. грн — посадовий оклад.

У першому кварталі цього року очільник ОДА у середньому отримував 155 793 грн на місяць, а протягом 2025 року його зарплата становила близько 140 тис. грн на місяць.

Скільки заробив у квітні 2026 року перший заступник голови ДонОДА Юрій Винокуров

Перший заступник голови Донецької ОДА Юрій Винокуров у квітні 2026 року отримав 244 987 грн. Це на понад 75 тис. грн більше, ніж заробив голова держадміністрації, та загалом найбільше серед усіх посадовців ОДА.

Цього місяця посадовцю виплатили кошти за лікарняний у березні — 12 771 грн. Майже третина зарплати у квітні — це гроші, виплачені за відрядження: посадовець активно працював на виїзді та отримав за це 86 893 грн. Ще 35 722 грн — це надбавка за вислугу років, а 10 716 грн — за роботу з держтаємницею.

Протягом першого кварталу 2026 року посадовець щомісяця отримував у середньому 194 868 грн.

Скільки заробив у квітні 2026 року заступник голови Донецької ОДА Юрій Ключка

197 113 гривень у квітні цього року отримав заступник начальника Донецької ОДА Юрій Ключка. Серед колег це другий за розміром показник.

Цього місяця Ключка у відрядження не їздив, але працював інтенсивно — за це йому доплатили 43 609 грн. Ще по 16 353 грн він отримав за вислугу років і роботу з державною таємницею.

У першому кварталі 2026 року середньомісячна зарплата посадовця становила 177 512 грн.

Яка зарплата у заступника голова ДонОДА Ігоря Бойка у квітні 2026 року

185 590 грн виплатили у квітні заступнику голови Донецької ОДА Ігорю Бойку. З них:

35 276 грн — оплата за роботу у відрядженнях,

41 753 грн — доплата за вислугу років,

12 526 грн — за держтаємницю,

12 526 грн — за інтенсивність праці.

У попередні місяці 2026-го Бойко в середньому заробляв по 177 997 грн.

Яка зарплата в Олександра Шевченка у квітні 2026 року

Традиційно найменше серед колег отримав у квітні заступник голови Донецької ОДА Олександр Шевченко — 145 556 грн. Його зарплата майже не змінилась — у попередні місяці 2026 року середньомісячно він заробляв по 143 914 грн.

У квітні найбільша доплата посадовцю склала 29 227 грн — ці гроші йому виплатили за інтенсивність праці. Також до зарплати Шевченка увійшли 21 338 грн оплати за відрядження, 11 308 грн за вислугу років та 10 612 грн за роботу з держтаємницею.

Раніше ми розповідали, скільки заробили голова Донецької ОДА Вадим Філашкін та його заступники у першому кварталі 2026 року. Також ми писали, скільки їм платили у 2025 році. Тоді зарплата посадовців виросла порівняно з попереднім роком.