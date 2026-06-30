Директор департаменту ЖКГ Донецької ОВА Сергій Боєвський, фото з його соцмереж

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Перші півтора місяця 2025 році Сергій Боєвський очолював Дружківську міську військову адміністрацію, після чого обійняв посаду начальника Департаменту житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації. Торік його дохід виявився меншим, ніж у 2024 році. Які статки посадовець та його родина задекларували за минулий рік — розповідаємо далі.

Про доходи Сергія Боєвського журналісти Вільного Радіо дізналися з його декларації за 2025 рік.

У 2024 році Сергій Боєвський, який тоді очолював Дружківську міську військову адміністрацію, задекларував 1 545 808 грн зарплати. Після сплати податків він отримав приблизно 1 244 375 грн, тобто в середньому близько 103 697 грн на місяць. Утім, сума могла бути й меншою, якщо в якийсь із місяців посадовцю нарахували одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення чи розвʼязання соціально-побутових питань.

Торік посадовець отримував дохід із двох місць роботи. До 19 лютого він був начальником Дружківської міської військової адміністрації (того ж дня на його місце призначили Андрія Панкова). На цій посаді він отримав 444 839 грн, або 342 526 грн після сплати податків.

21 лютого Боєвський очолив Департамент житлово-комунального господарства Донецької ОДА. За роботу на цій посаді йому нарахували 1 003 905 грн зарплати, або 773 006 грн “на руки”.

Загалом за 2025 рік Сергій Боєвський задекларував 1 448 744 грн доходу. Навіть після сплати податків, розмір яких зріс на 3,5% порівняно з 2024 роком, посадовець отримав приблизно 1 115 533 грн — тобто на 128 842 грн менше, ніж роком раніше. У середньому його дохід міг становити близько 92 961 грн на місяць. Утім, середня сума могла бути й меншою, якщо в окремі місяці посадовцю нараховували додаткові виплати.

Найбільший дохід у сім’ї отримала дружина посадовця Вікторія Боєвська. Від підприємницької діяльності вона задекларувала 6 443 391 грн — на 694 458 грн більше, ніж у 2024 році. Саме завдяки цьому загальний дохід родини за рік зріс із 7 298 741 грн до 7 892 135 грн.

Згідно з декларацією, Вікторія Боєвська також володіє 50% частки у ТОВ “Гранд-Фарм”, вартість якої становить 20 870 грн.

Посадовець серед іншого вказав шість банківських рахунків — п’ять у “ПриватБанку” та один в Ощадбанку (скільки саме там зберігається — в документі не вказано). Водночас грошових активів у вигляді готівки чи заощаджень, а також фінансових зобов’язань у декларації немає.

Раніше ми розповідали, скільки заробляють начальники військових адміністрацій Донеччини у 2026 році.