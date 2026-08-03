Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Нововолинська міська рада

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Дружківській громаді розпочали реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги для мешканців громади, які виїхали до Харкова. Їм пропонують можливість отримати продуктові набори.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Для отримання допомоги потрібно заповнити реєстраційну форму, вказавши особисті дані: прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване й фактичне місце проживання, номер телефону, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, а також кількість членів родини.

Якщо сім’я належить до представників пільгових категорій населення, то це також треба уточнити.

Реєстрація на отримання допомоги доступна за посиланням.

У Дружківській міській військовій адміністрації уточнили, що заповнення форми не гарантує отримання продуктових наборів. Її видаватимуть за наявності та відповідно до визначених критеріїв.

Нагадаємо, напередодні волонтери вивезли з прифронтової Дружківки чотирьох місцевих жителів та їхнього собаку на прізвисько Джанга. За словами учасників евакуації, поки люди збиралися виїжджати, над містом кружляв російський безпілотник.