Онлайн-прийом. Ілюстративне фото: Depositphotos

Для жителів Новогродівської громади у п’ятницю, 24 квітня, проведуть новий прийом у форматі відеоконференції. Вони зможуть поставити свої запитання секретарю міської ради Лілії Бегалі.

Про це повідомили у пресслужбі Новогродівської міської ради.

Зустріч із посадовицею триватиме протягом однієї години: з 10:00 по 11:00. Завчасної реєстрації від охочих долучитися не вимагають, підключитися до прийому можна буде за посиланням.

Мешканці, які не мають змоги приєднатися самостійно, можуть зателефонувати до Контактного центру за номером: +380999617191.

Фахівці зареєструють звернення та повідомлять точний час підключення для особистого спілкування, уточнили у міській раді.

