Скільки мешканці Донеччини заборгували за ЖКГ на жовтень 2026 року

Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На жовтень 2026 року загальна сума заборгованості за ЖКГ на підконтрольній частині Донецької області становить 2 430 404 720 гривень (понад 2,4 млрд). Найбільша частина боргу припадає на тепло — понад 60% боргу.

Про це йдеться у відповіді департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА на інформаційний запит від Вільного Радіо.

Із загальної суми за тепло мешканці регіону заборгували понад 1,5 млрд, за управління багатоквартирними будинками — 442,9 мільйона, за централізоване водопостачання та водовідведення 331,3 млн грн, за поводження з побутовими відходами — ще 140,1 млн грн.

Для порівняння, за останні роки загальна сума заборгованості за ЖКГ на Донеччині стабільно зростала: станом на 1 січня 2024 року вона становила понад 3,5 млрд, на 1 січня 2025 — 3,8 млрд, а на 1 січня 2026 — 4,1 млрд. Станом на 1 жовтня 2026 року сума впала до 2,4 млрд грн.

Це падіння зумовлене тим, що частина громад випала зі звіту через тимчасову окупацію або активні бойові дії на своїй території: стосовно боргів там у ДонОДА не надають інформації.

Тобто сума 2,4 млрд грн на 1 жовтня складається з семи громад — Андріївської, Краматорської, Миколаївської, Новодонецької, Олександрівської, Слов’янської та Черкаської.

Нагадаємо, на тлі російських атак майже весь Краматорськ залишається без води. Окупанти ускладнюють відновлення систем дроновими атаками на ремонтні бригади. Разом із тим “Вода Донбасу” працює над забезпеченням області.