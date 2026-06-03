Боєприпаси до стрілецької зброї. Ілюстративне фото: “Мілітарний”

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У Кривому Розі 28 травня засудили жителя Дружківки Олександра Л, який зберігав удома 90 бойових патронів різного калібру. Він знайшов їх в одному з місцевих заводів, після чого зберігав у вітальні в себе вдома.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

Суд встановив, що восени 2025 року Олександр Л. знайшов на території цеху Дружківського вогнетривкого заводу поліетиленовий пакет із патронами. Чоловік вирішив забрати їх додому та сховав у дерев’яній тумбі у вітальні.

21 листопада 2025 року поліцейські зупинили його через порушення комендантської години. Під час перевірки чоловік сам зізнався, що вдома зберігає бойові припаси. Того ж дня правоохоронці провели огляд житла й вилучили 76 проміжних патронів калібру 5,45 мм, 13 гвинтівкових патронів калібру 7,62 мм з кулею “ЛПС” та ще один патрон калібру 12,7 мм з бронебійно-запальною кулею “Б-32”. Усі боєприпаси придатні до стрільби, йдеться у вироку.

Під час суду Олександр Л. визнав провину та заявив про каяття. 28 травня його визнали винним у незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ). Фігуранта справи засудили до трьох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік.

Протягом цього терміну засуджений зобов’язаний регулярно з’являтися на реєстрацію до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання й роботи. Крім того, з нього стягнули 4 457 грн судових витрат на проведення експертиз. Вилучені патрони передали до Збройних сил України.

Рішення суду набуде законної сили 30 червня. До того часу фігурант може подати апеляцію, аби спробувати домогтися перегляду вироку.

Нагадаємо, 28 квітня виніс вирок уродженцю Краматорська, який у Дружківці продав 10 гранатометних пострілів заводського виробництва. Боєприпаси потрапили до чоловіка незаконно, він збув весь набір за 5 тис. грн. Втім, з нього додатково вирішили стягнути майже втричі більшу суму за судові витрати.