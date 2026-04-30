Боєприпаси для гранатомета. Ілюстративне фото від Генштабу ЗСУ

Суд у Кривому Розі 28 квітня виніс вирок уродженцю Краматорська, який у Дружківці продав 10 гранатометних пострілів заводського виробництва. Боєприпаси потрапили до чоловіка незаконно, він збув весь набір за 5 тис. грн. Втім, з нього додатково вирішили стягнути майже втричі більшу суму за судові витрати.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

За матеріалами справи, Олександр К. не пізніше 14 жовтня 2025 року незаконно придбав 10 осколково-фугасних 40-мм гранатометних пострілів HEDP M430A1. Ці боєприпаси були виготовлені промисловим способом, споряджені гексогеном (RDX) масою 31 г кожен та придатними до підриву.

Тієї ж доби, близько 21:00, фігурант справи домовився у WhatsApp з оперативним покупцем про продаж цих боєприпасів у Дружківці. Олександр К. поклав гранатометні постріли до пакета й залишив у підвалі багатоквартирного будинку.

15 жовтня засуджений зустрівся із “покупцем” та отримав від нього 5 тис. грн, після чого провів того до підвалу та віддав постріли.

Далі Олександра К. затримали, а від 10 грудня від перебував під вартою. Під час суду повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. Суд врахував, що чоловіка раніше не судили, а також що він не перебуває на спеціальних обліках.

Затриманого визнали винним у незаконному поводженні зі зброєю (ч.1 ст. 263 ККУ) та призначили мінімальне покарання за цією статтею — 3 роки позбавлення волі. Строк рахуватимуть від 10 грудня 2025 року, дати попереднього затримання. Додатково з чоловіка стягнули 14 262,40 грн судових витрат на експертизи.

До 28 травня фігурант справи має право подати апеляцію, аби спробувати домогтися перегляду вироку. Якщо цього не станеться, рішення суду набуде законної сили.

Нагадаємо, державне бюро розслідувань повідомило про підозру інструктору одного з армійських батальйонів, якого, як кажуть слідчі, вдалося затримати під час збуту зброї та боєприпасів. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.