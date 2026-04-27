Затримання фігуранта справи. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру інструктору одного з армійських батальйонів, якого, як кажуть слідчі, вдалося затримати під час збуту зброї та боєприпасів. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомлии у пресслужбі ДБР.

За матеріалами справи, на початку 2026 року підозрюваний військовий знайшов “покупця” через месенджер і домовився про продаж двох кулеметів разом із патронами за 175 тисяч гривень.

Правоохоронцям вдалося затримати його безпосередньо в момент передачі зброї, стверджують у ДБР. Обидва кулемети й боєприпаси вилучили, нині правоохоронці працюють над тим, аби повернути їх до війська.

Військовому повідомили про підозру за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Максимальне покарання — до семи років позбавлення волі.

