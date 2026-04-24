У Краматорську затримали місцевого, який міг наводити обстріли та підпалити бронемашину ЗСУ: що відомо

Фігурант справи поряд зі співробітниками СБУ. Фото: Служба безпеки України

СБУ затримала мешканця прифронтового Краматорська, якого підозрюють у роботі на російську розвідку. Правоохоронці вважають, що чоловік передавав координати для обстрілів міста, а також підпалив бронемашину українських військових.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

“За матеріалами провадження, завербованим виявився учасник місцевого угруповання, яке займалося мародерством на місцях ворожих прильотів. У поле зору рашистів фігурант потрапив через Телеграм-канали, де він публікував коментарі на підтримку кремлівського режиму”, — повідомляють у СБУ.

Там стверджують, що за гроші підозрюваний погодився коригувати авіаудари по місту та знищувати українську військову техніку. Для розвідки він обходив прифронтовий Краматорськ та відстежував місця зосередження особового складу. Згодом чоловік виявив бронемашину ЗСУ, яка виконувала бойові завдання, та підпалив її — транспорт знищений.

Співробітники СБУ затримали фігуранта справи за місцем проживання, а також убезпечили локації Сил оборони, про які той повідомив. Під час обшуку, продовжують у відомстві, у чоловіка вилучили смартфон, який, як вважають правоохоронці, той використовував для зв’язку з російською розвідкою.

Чоловік вже перебуває під вартою, йому оголосили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Максимальне можливе покарання — довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Чернівцях 16 квітня заочно засудили уродженця Макіївки за державну зраду та участь у терористичній організації. Фігурант справи більш як рік збирав розвідувальні дані про оборонні підприємства та об’єкти ППО в Одеській області, працюючи на російське ФСБ.