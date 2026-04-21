У Чернівцях 16 квітня заочно засудили уродженця Макіївки за державну зраду та участь у терористичній організації. Фігурант справи більш як рік збирав розвідувальні дані про оборонні підприємства та об’єкти ППО в Одеській області, працюючи на російське ФСБ.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Фігурантом справи є громадянин України, який народився 17 липня 1994 року в Макіївці Донецької області. Він перебував на тимчасово окупованій території на травень 2020 року та обіймав посаду оперуповноваженого Горлівського міського відділу “Міністерства державної безпеки ДНР”. Додатково суд встановив, засуджений вже подав заяву на отримання паспорта громадянина Росії.

Згідно з матеріалами справи, від грудня 2023 року засуджений діяв як оперативний співробітник російської ФСБ. Він зміг завербувати через Telegram мешканця Одеси, також громадянина України, який мав доступ до документів та виробничих потужностей підприємства, що виготовляє комплектуючі для потреб війська. Він погодився передавати російській стороні чутливу для оборони країни інформацію.

“Співпраця” двох чоловіків тривала по травень 2025 року. Одесит регулярно передавав інформацію на завдання засудженого, зокрема надавав координати блокпостів, місць дислокації підрозділів ЗСУ, об’єктів енергетичної інфраструктури та об’єктів ТЦК та СП в Одеській області.

Окрім цього, житель Одеси передавав фігуранту справи технічні файли: десятки конструкторських креслень виробів військового призначення з одного з місцевих підприємств, яке створювало кулеметні станини, мінометні болванки та інші вироби для армії. У матеріалах справи не вказано прямо, що інформатор працював на цьому підприємстві, однак він точно мав доступ до внутрішньої документації та знав, які комплектуючі виробляє фірма.

Зокрема 11 травня 2024 року одесит повідомив представнику ФСБ про запуск у виробництво 2000 болванок для мін калібру 82 мм, 6000 осей чеки та 10 000 бійків.

Інформатор під час спілкування із засудженим співробітником ФСБ просив того поділитися досвідом у розвідці. 27 січня 2024 року одесит написав російською: “Навчи мене і я дам результат. Де ти проходив навчання? Я хочу довіри”. У відповідь отримав від уродженця Макіївки повідомлення:

“Добрий день. Інформація якісна і найголовніше потрібна! Закінчив я військовий командний інститут, потім пройшов річні курси в профільному центрі, де колись готували кадри для ПГУ КДБ. Якщо хочете глибше навчиться — буду радий взяти участь. Тільки давайте покроково осягати. Для початку необхідно знати все, що ви знаєте, Ваш життєвий досвід і можливості”, — відповів засуджений, а далі — надіслав навчальні матеріали своєму інформатору.

Суд розглядав справу за спеціальною процедурою, за відсутності обвинуваченого (in absentia), адже він залишається на тимчасово окупованій території та ухиляється від правосуддя. Адвокату засудженого не вдалося вийти на контакт із фігурантом справи.

Уродженця Макіївки визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ) та участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ). За сукупністю вироків його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна окрім житла. Строк відбуття рахуватимуть з моменту фактичного затримання. Вирок набере чинності 16 травня, до того моменту засуджений має право подати апеляцію.

Водночас подальша доля мешканця Одеси з матеріалів справи невідома — у вироку його процесуальний статус не коментують.

