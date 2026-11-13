Мешканця Слов’янська підозрюють у збуті психотропних речовин і боєприпасів: що відомо

Затриманий поряд із представником прокуратури. Фото: Донецька обласна прокуратура

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33-річний чоловік зі Слов’янська отримав підозру у продажі психотропною речовиною PVP і зброєю. Його затримали та тримають під вартою: за даними слідства, той заробляв на незаконній торгівлі близько 150 тис. грн на місяць.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

У прокуратурі вважають, що фігурант справи почав торгувати забороненими речовинами у Слов’янську в липні 2026 року. Психотропи отримував з Дніпра поштою, а після отримання — продавав товар покупцям з рук в руки в себе вдома. PVP, зокрема, ховав всередину упаковок з-під вологих серветок.

Паралельно затриманий, як стверджує слідство, організував незаконну торгівлю боєприпасами, які теж зберігав у себе вдома. Зокрема у вересні 2026 року той за понад 17 тис. грн продав покупцеві 700 патронів, чотири гранати та гранатомет РПГ-26.

“У жовтні 2026 року ділка викрито та затримано під час продажу чергової партії PVP. У ході санкціонованого слідчим суддею обшуку виявлено та вилучено РПГ-7, психотропи, мобільні телефони й понад 77 тис. грн”, — повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Йому повідомили про підозру у збуті психотропної речовини та незаконному придбанні, зберіганні й збуті бойових припасів (ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 ККУ). За цими статтями максимальне покарання — 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фігуранту справи вже обрали запобіжний захід — суду він чекатиме під вартою без права на заставу.

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