Засуджений під час ув'язнення. Фото: Донецька облпрокуратура

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Чоловіка зі Слов’янська, який передавав представниці Росії інформацію про розташування українських військових, засудили до 15 років в’язниці за державну зраду з конфіскацією майна.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, у жовтні 2024 року засуджений вийшов на зв’язок у Telegram із колишньою мешканкою Слов’янська. Вона виїхала до Росії ще на початку повномасштабного вторгнення, влаштувалася там на роботу до військового шпиталю, а згодом — почала адмініструвати проросійський канал у месенджері.

У травні 2025 року фігурант справи почав надсилати в спільний чат координати та фотографії місць дислокації підрозділів Сил оборони. Крім того, він повідомляв про пересування техніки та розташування складів з боєприпасами на території міста, стверджують у прокуратурі.

“Крім того, після ворожих обстрілів звітував про наслідки влучань та описував оперативну обстановку в місті. У листуванні негативно відгукувався про вище військово-політичне керівництво України та не приховував сподівань на скоріше захоплення населеного пункту”, — уточнили в Донецькій облпрокуратурі.

Фігуранта справи затримали у червні 2025 року. Його засудили за держзраду в умовах воєнного стану (ч.2 ст. 111 ККУ), до моменту оголошення вироку він перебував під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала інженера тепломережі зі Слов’янська, якого підозрюють в одночасній роботі на російські ФСБ та ГРУ. За даними слідства, чоловік передавав росіянам координати для ракетно-бомбових та дронових атак по своєму місту.