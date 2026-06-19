Добропілля у травні 2026 року. Фото: бригада "Рубіж"

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У п’ятницю, 19 червня, комісія при Добропільській міській військовій адміністрації розглянула ще 210 заяв від мешканців громади, які хочуть отримати компенсацію за знищену нерухомість за програмою “єВідновлення”. Житлові сертифікати погодили 168 заявникам, водночас відмовивши чотирьом громадянам та зупинивши інші 38 запитів. Ділимось переліком адрес, власники житла за якими домоглися позитивного рішення комісії.

Про результати розгляду заяв на компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з офіційного рішення комісії від 19 червня 2026 року.

Як і в попередніх рішеннях, більшість компенсацій надали на підставі технічних звітів: загалом 143 сертифікати цього тижня. Ще 25 — після дистанційного обстеження. Адреси наступні:

місто Білицьке, вулиця Добропільська, будинок 10;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 28;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 40;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 46;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 26;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 40;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 40;

місто Білицьке, вулиця Південна, будинок 1;

місто Білицьке, вулиця Південна, будинок 4;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 20;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 10;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 33;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 7;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 25;

місто Добропілля, вулиця Гагаріна, будинок 28;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 34;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 24;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 25;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Нова, будинок 3;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 127;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 35;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 15;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 18;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 26;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 3;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 20;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;

приватні будинки у м. Добропілля, м. Білицьке, с. Ганнівка, сел. Водянське, Чернігівка, Святогорівка, Світле, Новий Донбас;

селище Водянське, вулиця Дружби, будинок 1;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 12;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 16;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 31;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 12;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 20.

У компенсаціях за 4 заявами жителям відмовили через невідповідність наданих даних. Ще 38 заяв зупинили, адже комісії для ухвалення рішення потрібна додаткова інформація.

Зазначимо, комісія в Добропільській громаді працює дистанційно. З питаннями щодо обстеження житла до неї можна звернутися з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами:

(093)515-70-11‬;

(093)340-61-41.

Нагадаємо, Вільне Радіо запустило сервіс для відстеження виплат за знищене житло в Добропільській громаді. Надалі редакція планує оновлювати мапу новими рішеннями.