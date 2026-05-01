Авдіївська міська військова адміністрація розпочала опитування серед мешканців громади, зокрема представників бізнесу, щодо їхніх ключових проблем. Ця інформація потрібна для розробки Стратегії розвитку громади до 2027 року та отримання допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі Авдіївської міської військової адміністрації.

Участь у дослідженні можуть взяти як жителі громади, так і суб’єкти господарювання, які постраждали внаслідок бойових дій та тимчасової окупації. Опитування потрібне для визначення ключових проблем, потреб і пріоритетних напрямків відновлення.

Розробка спільної стратегії є обов’язковою умовою для отримання державного фінансування та міжнародних грантів, повідомляють в Авдіївській міській ВА.

Опитування для мешканців Авдіївської громади доступне за посиланням. Для представників бізнесу створили окрему форму, вона також доступна за посиланням.

Нагадаємо, з квітня мешканці Авдіївської громади можуть знову оформити реєстрацію місця проживання через ЦНАП громади, адже послугу відновлюють після перерви. Прийом здійснюють у Кам’янському на Дніпропетровщині, попередній запис — обов’язковий.