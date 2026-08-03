Мешканців Добропільської громади в Києві запросили на безоплатні юридичні консультації

Юридичні консультації. Ілюстративне фото: Адвокат Дніпро

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Благодійний фонд “Право на захист” проведе 4 серпня в Києві безоплатну юридичну консультацію для мешканців Добропільської громади, які наразі проживають у столиці та області. Фахівці нададуть допомогу з питань компенсацій за зруйноване житло, оформлення документів та соціальних виплат.

Про це повідомили у пресслужбі Добропільської міської військової адміністрації.

Консультації триватимуть від 11:00 по 14:00 у Центрі життєстійкості “Мангуш” за адресою: місто Київ, вулиця Володимира Турця, 4.

Юристи фонду нададуть роз’яснення щодо порядку отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене житло, а також проконсультують з питань оформлення житлових сертифікатів. Окрему увагу приділять питанням відновлення втрачених документів, зокрема для ВПО.

Фахівці також проконсультують мешканців громади щодо соціальних і пенсійних виплат та супроводу спадкових справ.

Нагадаємо, напередодні у Добропільській громаді ще 195 власникам зруйнованого через війну житла погодили житлові сертифікати за програмою “єВідновлення”. Більшість рішень ухвалили на підставі технічних звітів, ще частину — після дистанційного обстеження будинків. Журналісти Вільного Радіо розповіли, які адреси потрапили до нового переліку.