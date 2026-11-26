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У 2027 році в Курахівській громаді розраховують на 142,1 млн грн бюджету. Проєкт документа оприлюднили для громадського обговорення. Переселенці можуть подати свої пропозиції до 22 грудня. Розповідаємо, на що планують витрачати гроші та як долучитися до обговорення.

Проєкт бюджету громади для обговорення вже оприлюднили на сайті адміністрації.

Звідки Курахівська громада планує отримати гроші та на що їх витратити

Із запланованих 142,1 мільйона гривень доходів понад 110 мільйонів мають надійти з державного бюджету. Власні надходження громади, зокрема податки, становитимуть близько 32 мільйонів гривень.

На соціальну сферу — виплати через управління соціального захисту — передбачили 23,4 мільйона гривень, а на оплату праці вчителів та інших працівників шкіл, садочків тощо — ще 20,7 мільйона.

Для порівняння, видатки бюджету Курахівської громади на 2026 рік з урахуванням усіх змін станом на кінець листопада становлять 505 мільйонів гривень.

Різницю між сумами в Курахівській міській раді пояснюють тим, що бюджет на 2027 рік поки лише початковий.

“Спочатку бюджет затверджується тим фінансовим ресурсом, який є, а потім вже протягом року змінюється”, — уточнила журналістам Вільного Радіо начальниця фінансового управління Курахівської міської ради Олена Кушнеренко.

Як переселенцям долучитися до обговорення бюджету Курахівської громади

Оскільки вся територія Курахівської громади перебуває в окупації, громадське обговорення бюджету проводять онлайн.

Переселенці з громади можуть надсилати пропозиції та зауваження до проєкту бюджету на електронну пошту фінансового управління міської ради: [email protected]. Узгодженої форми такого звернення немає, втім в темі листа не зайвим буде вказати “Пропозиції та зауваження до проєкту бюджету Курахівської міської територіальної громад на 2027 рік”.

Прийматимуть їх протягом 30 днів від дня оприлюднення оголошення — до 22 грудня.

Усі пропозиції мають розглянути. Після цього міська рада оприлюднить результати: які з них врахували, які відхилили та з яких причин.

Раніше ми розповідали, що за девʼять місяців 2026 року Курахівська громада витратила 9,5 мільйона гривень на утримання релокованих установ.