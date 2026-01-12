Махінації з батареями. Ілюстративне фото: Слов'янська МВА

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У будинках мікрорайону “Кондиціонер” у Краматорську мешканців просять самостійно злити воду з сантехнічних приладів в оселях через відсутність опалення та загрозу замерзання труб. Там поки немає тепла, адже напередодні російський обстріл знищив місцеву котельню. Якщо воду не злити та дозволити їй замерзнути, сантехприлади у квартирах містян можуть постраждати.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.

Наразі, повідомляє міська влада, фахівці теплопостачальної організації спільно з представниками управляючої компанії вживають заходів, аби відновити теплопостачання. Однак через низьку температуру на вулицях компанія вже почала зливати воду з систем тепломереж та водопостачання, аби їх не розірвало через замерзання.

“Управляюча компанія не має технічної можливості виконати злив води з сантехнічних приладів, розташованих безпосередньо у квартирах (сифони, унітази, зливні бачки, водонагрівачі, крани тощо).

Вода, що залишиться в цих приладах, у разі замерзання може призвести до їх пошкодження та завдати значної матеріальної шкоди. В УК наголошують, що внутрішньоквартирні сантехнічні прилади перебувають у зоні відповідальності власників житла”, — уточнюють у Краматорській міській раді.

Нагадаємо, упродовж минулого тижня російські війська щодня обстрілювали об’єкти енергетики та критичної інфраструктури України, зокрема у Донецькій області. Загалом по країні зафіксували 44 атаки.