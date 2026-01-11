Російські атаки на об'єкти енергетики в Україні. Ілюстративне фото: AP

Упродовж тижня російські війська щодня обстрілювали об’єкти енергетики та критичної інфраструктури України, зокрема у Донецькій області. Загалом по країні зафіксували 44 атаки.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, основні удари російські війська завдавали по Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

По столиці окупанти здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни, каже Свириденко. Так, росіяни били, зокрема, балістичними ракетами по теплогенеруючих об’єктах.

Ситуацію також ускладнили складні погодні умови та зниження температури. Попри це, за тиждень енергетики відновили електропостачання майже для 700 тисяч споживачів по всій країні.

“Щоденно отримуємо доповіді від енергетиків, ДСНС і військових адміністрацій. Особисто контролюю хід відновлювальних робіт. Розуміємо, що відсутність світла й тепла — важке випробування, особливо в мороз. Тому наше ключове завдання — якнайшвидше повернути людям базові умови життя”, — написала прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, у прифронтовій Дружківці виникли перебої з водо- та електропостачанням через бойові дії й аварійні відключення. Щоб підтримати роботу об’єктів життєзабезпечення, рятувальники розпочали підвіз технічної води.